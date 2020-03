Speed Burger traduit sa carte des menus en braille

Depuis la fin du mois de septembre, à Strasbourg, comme dans 45 autres magasins Speed Burger en France, une carte des menus, traduite en braille, est mise à disposition des personnes malvoyantes. « L’idée de créer une carte des menus en braille est née de cette relation inédite entre l’équipe de Speed Burger à Strasbourg et les habitués de l’Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace-Lorraine (AAAL) », explique Salim Hammoutene, manager de Speed Burger à Strasbourg, et de son équipe. « Cette prise de conscience de la part de Speed Burger est remarquable.

Rien ne les obligeait à faire cet effort. Il s’agit là d’un exemple à donner pour bien d’autres restaurants. Avec cette carte des menus en braille, nos membres ont le sentiment d’être entendus. Même si cela peut paraître anodin sous certains aspects, ces petits gestes de la vie quotidienne se voient facilités, y compris lorsqu’il s’agit de se commander à manger pour le déjeuner » commente Anne-Gaëlle Bartos, chargée de mission au sein de l’AAAL.