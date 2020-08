Le spectacle vivant et la présence du handicap, vient de paraître !

Présence du handicap dans le spectacle vivant, un livre de Olivier Couder.

À la fois témoignage, guide pratique, autobiographie, essai théorique, cet ouvrage retrace un parcours de création de plus de 30 ans, avec des comédiens handicapés, dans le spectacle vivant.

A travers récits, dialogues, observations, références théoriques, cet ouvrage sur le spectacle vivant et le handicap aborde les questions essentielles suivantes :

Quels sont les processus esthétiques à l’œuvre dans les créations des comédiens en situation de handicap ?

Quels sont les traits communs et les différences entre ces démarches artistiques et l’art-thérapie ?

Comment et par quels méandres la société a-t-elle progressivement construit la possibilité d’un art fait par des personnes handicapées et reconnu comme tel ?

Pourquoi l’art brut a-t-il devancé de plusieurs dizaines d’années la diffusion de spectacles intégrant des personnes en situation de handicap dans leur distribution ?

Découvrez la réponse à toutes ces questions essentielles dans la participation des personnes en situation de handicap au monde du spectacle vivant et de la culture en générale.

Télécharger le sommaire du livre : Sommaire-du livre-présence-du-handicap-dans-le-spectacle-vivant

A propos de l’auteur Olivier Couder

Psychologue puis comédien et metteur en scène, Olivier Couder fait partie des pionniers ayant travaillé dans le champ du théâtre et du handicap. Il a créé le Théâtre du Cristal en 1989. Depuis cette date, il met en scène les spectacles de la compagnie représentés en France et en Europe avec des comédiens dont bon nombre sont en situation de handicap. Il a également fondé en 2010 un Pôle art et handicap soutenu par le département du Val-d’Oise, la région Ile-de-France et la DRAC. Il travaille actuellement à l’émergence d’un réseau francilien d’accessibilité culturelle et à la création d’une agence artistique afin de faciliter l’emploi des comédiens en situation de handicap dans les films, à la télévision et dans des projets de théâtre. Il a écrit plusieurs articles pour les revues Théâtre public, Revue du champ social, Le Français aujourd’hui.

Editions Érès (à partir du 27 août)

224 pages – 23€

