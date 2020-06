Le Juste Lien n°14 spécial Printemps vient de paraître en français et en anglais. Envoyé à plus de 8 000 professionnels en France et à l’international, il couvre l’actualité et les nouveautés des professionnels de la Piscine et du Spa. A noter au sommaire de cette édition, trois dossiers d’actualité dont un consacré au thème de la mobilité réduite et à l’accessibilité en piscine et un article complet sur les équipements disponibles pour palier au manque d’autonomie dans le monde de la piscine.