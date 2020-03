Special Olympics organise la 5e Course Relais Interentreprises de Lille

Jeudi 2 octobre prochain aura lieu, au Jardin de Vauban, la 5ème Course Relais Interentreprises de Lille organisée par l’association Special Olympics, Le principe : Des équipes de 4 salariés courront sous la bannière de leur entreprise, effectuant un relais, sur un parcours de 10 km (4 x 2,5 km). Des équipes d’établissements spécialisés se joindront également à la course aux côtés des coureurs. La course se déroulera entre 12h et 14h afin de permettre une reprise des activités professionnelles dans les plus brefs délais. À l’issue de celle-ci, tous les participants seront conviés à un buffet. La remise des prix et des lots autour d’un podium viendra clôturer l’évènement.

« Les entreprises seront ainsi réunies pour un moment festif et chaleureux autour d’une cause noble et avec des valeurs telles que le dépassement de soi, la volonté, la réussite, commente Jean-Christophe Galivel, responsable de la Course Relais Interentreprises de Lille. Et les fonds récoltés permettent aux personnes en situation de handicap mental de démontrer leur forme physique, d’avoir une envie de progresser, d’acquérir une plus grande confiance en soi pour développer leur autonomie, et ainsi mieux s’insérer socialement et professionnellement ».

Special Olympics met en place tout au long de l’année des événements sportifs nationaux, européens et mondiaux (environ 150 par an) au profit des personnes en situation de handicap mental.

Special Olympics France, créée en 1991, est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique qui met en place, tout au long de l’année des manifestations sportives à destination des personnes handicapées mentales. Special Olympics France intervient dans différentes domaines: Sport unifié (équipes mixtes: milieu ordinaire / milieu spécialisé), camps de vacances, formations, programme pour personnes vieillissantes et jeunes athlètes, Courses Relais Interentreprises. Des programmes santé sont également offerts aux athlètes lors des grandes compétitions (visions, podologie, audition…).