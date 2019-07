Special Olympics : 23e course solidaire à La Défense

La 23e course solidaire interentreprises Special Olympics aura lieu ce mardi 30 mai de 12h à 14h à La Défense. Objectif : Soutenir les sportifs en situation de handicap mental et contribuer au financement du mouvement Special Olympics.

1200 coureurs sont ainsi attendus sur le Parvis de la Défense pour prendre le départ de la course solidaire Special Olympics. Parmi elles, des équipes de salariés mais également des équipes de coureurs handicapés mentaux associées à l’événement. Le but de cette rencontre entre salariés et sportifs handicapés étant de faire communiquer des personnes qui n’en auraient peut-être pas l’opportunité dans leur environnement.

Nouveauté de cette 23e édition : Cette année, la course réunira pour la première fois une équipe de sportives de très haut niveau, engagées aux côtés de 1200 salariés des entreprises de la Défense, à savoir le Stade-Français Paris Saint-Cloud de Volley-ball féminin : Lisa, Maude, Marta, Alessia, Aziliz

« Créé en 1968, Special Olympics est le plus vaste mouvement sportif dédié aux personnes déficientes mentales et est implanté dans 180 pays. Le mouvement regroupe plus de 4 millions d’athlètes dans le monde, commentent les organisateurs. Les courses solidaires sont la principale source de financement de Special Olympics France. 16 courses solidaires sont organisées en France (9 en Ile de France et 7 en régions). Elles permettent de financer de nombreuses rencontres sportives en France et à l’international au profit des sportifs déficients mentaux : Jeux Nationaux, Jeux mondiaux, rencontres de football, basket ball, athlétisme, natation, sports d’hiver, etc… tout au long de l’année ».

La Course Solidaire de la Défense est organisée par les salariés d’OTIS, partenaire historique de Special Olympics France.

« En France, 700.000 personnes vivent avec un handicap mental », rappellent les membres de Special Olympics France.

Pour obtenir plus d’infos sur cet événement :

Site web : http://www.specialolympics.asso.fr/

Contactez-nous par téléphone au 07 62 93 18 20 ou par mail : communication@specialolympics.fr