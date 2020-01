Les 5, 6 et 7 mai 2009, Nancy accueillera le premier meeting international d’athlétisme Spécial Olympics pour les 8-20 ans. Cette manifestation est organisée par Special Olympics France et l’institution Saint-Camille en partenariat avec l’UFR STAPS de Nancy et l’Association lorainne des rencontres intercentres. Contact: 01 46 91 60 84 ou 06 12 95 69 92.