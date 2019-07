Spécial DRH

En proposant notamment un espace de recrutement en ligne, Handicap-rh.fr s’adresse aux DRH.

Lancé au mois de janvier, le nouveau site www.handicap-rh.fr veut favoriser l’emploi des handicapés. Gratuit il s’adresse aux DRH et aux responsables de recrutement qui trouveront là toutes les règles de droit qui encadrent l’emploi des personnes handicapés ainsi qu’une assistance en ligne, une librairie spécialisée, un annuaire des organismes utiles et un espace recrutement en ligne où ils pourront rechercher des candidats par fonction, formation ou contrat et en ajoutant des mots clés.