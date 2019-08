Sparadrap: ça colle !

Vous devez faire hospitaliser votre enfant ou lui faire subir un examen médical ? Découvrez vite le site de Sparadrap. Créée en 1993 par des parents et des professionnels de la santé, l’association Spardrap informe et prépare les enfants et leurs parents aux soins, aux examens de santé, aux hospitalisations, favorise une meilleure prise en charge de la douleur de l’enfant et valorise le rôle et la place des parents quand l’enfant est malade ou hospitalisé. Sur le site, on trouve tout aussi bien des jeux pour les enfants, le “Dico de la santé” et beaucoup de conseils pour les parents. Sparadrap édite aussi des guides pratiques pour les enfants et les parents et anime des formations pour les professionnels.

En savoir plus : www.sparadrap.org