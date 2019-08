Soutien du ministre de la Recherche, Laurent Wauquiez, au Téléthon

PARIS, (AFP) – Le ministre de la Recherche, Laurent Wauquiez, a apporté son soutien au Téléthon, élan de solidarité “essentiel”, à l’occasion d’une visite au Génopôle d’Evry (Essonne), premier bioparc français consacré à la recherche en génétique et sur les maladies rares.

La 25e édition du Téléthon se déroulera cette année les 2 et 3 décembre, avec comme parrain l’humoriste Gad Elmaleh. “Je viens d’un département, la Haute-Loire, qui est le département le plus généreux de France en matière de Téléthon. Je suis très attaché à cela, c’est vraiment une composante essentielle”, a déclaré le ministre.

“Notre objectif est de poursuivre sur la longueur d’avance qu’a la France en termes d’excellence de recherche, plus particulièrement sur les thérapies géniques”, a-t-il déclaré. “Il faut bien dire que cette recherche ne peut fonctionner que si on est sur nos deux jambes”, a-t-il poursuivi. “Il y a d’une part l’investissement public, important, massif, qu’on renforce, et de l’autre côté, on a absolument besoin de cet élan de solidarité sans lequel rien n’aurait été fait et sans lequel rien ne pourrait se poursuivre”, a indiqué le ministre.

Il a rappelé que “trois grands projets d’envergure” du programme d’investissements d’avenir concernaient les maladies rares. Il s’agit du projet dInstitut Hospitalo-Universitaire Imagine à Necker, du projet de cohorte de patients RaDiCo (Rare Disease Cohort) et le projet PGT (PreIndustrial Gene Therapy Vector Consortium), associant Généthon et Inserm (Nantes).

Le numéro de téléphone pour faire des dons pour le Téléthon, le 3637, gratuit depuis une ligne fixe, sera ouvert du 2 au 9 décembre. Le Téléthon 2010 a recueilli près de 90,5 millions d’euros de dons, un résultat en baisse de 5% par rapport à 2009.