Parents confinés avec un enfant handicapé : Un service de soutien

Une plateforme nationale de soutien aux parents confinés avec un enfant handicapé

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Président de la République nous a appelés à nous protéger et à protéger nos proches pour limiter la propagation du Coronavirus Covid-19. Mais il nous a invités, dans le même temps, à inventer de nouveaux liens de solidarité, et particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables, et notamment en apportant un soutien aux parents confinés avec un enfant handicapé.

Dans cette période de confinement nécessaire, les familles avec un enfant en situation de handicap, plus que tous les autres, sont en effet particulièrement exposés à l’isolement et à l’épuisement physique ou psychologique.

C’est pour cela que, sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, la Fédération Nationale Grandir Ensemble lance, à compter du lundi 23 mars 2020, une plate-forme nationale d’écoute, d’aide et de soutien aux parents confinés avec un enfant handicapé, avec quatre objectifs :

– permettre aux familles, notamment monoparentales, de bénéficier de quelques moments de répit, par une intervention de professionnels habilités à leur domicile, pour leur permettre de se reposer, de faire leurs courses, de consacrer du temps au reste de la fratrie ;

– permettre aux familles ne pouvant pas quitter leur domicile, de bénéficier d’une aide de volontaires pour faire leurs courses de première nécessité ;

– proposer aux familles des espaces d’écoute ou de conseil éducatif à distance pour surmonter les phases plus difficiles ;

– accompagner les personnels soignants ou ayant une activité vitale pour le pays, lorsqu’ils sont eux-mêmes, parents d’un enfant en situation de handicap afin de trouver une solution de garde adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant.

Les missions de cette plate-forme s’inscrivent en complément des mesure déjà prises par l’Etat et ne substituent pas aux missions des établissements médico-sociaux qui assurent une continuité d’accompagnement auprès des familles. Elle agit en complémentarité des dispositifs existants, en coordination avec les autres réseaux ou chaînes de solidarité qui se mettent en place, et dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.