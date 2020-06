Soutien aux ESAT : L’État prolonge la compensation des salaires

Afin de soutenir les employeurs de travailleurs en situation de handicap face à la crise du Covid-19, l’État renforce son soutien aux ESAT en continuant à verser intégralement leurs salaires

Depuis le début de la crise sanitaire, l’État met en place des mesures de soutien aux ESAT – établissements et services d’aide par le travail. Il aide notamment les gérants de ces établissements à tenir le cap à travers des aides financières. Ainsi, depuis le mois de mars 2020, il compense et rembourse intégralement les salaires versés aux travailleurs de ce secteur. Grâce à cette démarche, les revenus sont garantis et l’impact économique ressenti est moins important.

Une reprise d’activité progressive pour les ESAT

Suite aux différentes étapes du déconfinement, les établissements et services d’aide par le travail ont amorcé une reprise progressive de leur activité dès le 11 mai. Le soutien de l’État a alors permis aux travailleurs de ces ESAT de reprendre plus facilement et à leur rythme. Tout cela dans le respect les gestes barrières.

Mais malgré la reprise graduelle, certains secteurs continuent d’être soumis à des restrictions législatives et réglementaires, en particulier les restaurants.

“Pour soutenir l’équilibre économique des ESAT durant cette période de reprise progressive, et continuer à garantir le même niveau de salaire aux travailleurs dont l’activité n’aurait pas totalement repris ou resterait suspendue, l’État continue à maintenir toutes aides aux postes, a indiqué le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. C’est ainsi que l’Etat prolonge ses mesures exceptionnelles de soutien aux ESAT, en assurant le remboursement des salaires des travailleurs jusqu’à la fin du mois de juillet 2020. Cette mesure exceptionnelle de 100 millions d’euros sur la période marque l’engagement de l’État auprès des gestionnaires d’ESAT et de leurs travailleurs, pour préserver l’insertion professionnelle des travailleurs et l’équilibre économique des établissements qui les accompagnent”

Pour obtenir plus d’informations sur les ESAT, rendez-vous sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1654

Anna Pellissier