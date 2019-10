Soutien aux aidants : Le Gouvernement dévoile sa feuille de route

Le Gouvernement dévoile sa feuille de route 2020-2022 pour améliorer le soutien aux aidants

Ce mercredi 23 octobre, Édouard Philippe, Premier Ministre, Agnès Buzyn, ministre de la santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée du handicap, ont dévoilé la « Stratégie de mobilisation et de soutien » du gouvernement pour les aidants sur la période 2020-2022. La feuille de route du gouvernement pour le soutien aux aidants prévoit un investissement de 400 millions d’euros pour la mise en œuvre de 17 mesures clés parmi lesquelles l’instauration d’un congé indemnisé fractionnable de trois mois au maximum.

« En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap, une maladie chronique ou invalidante. Leur nombre ira croissant dans les années à venir : sur le seul champ des personnes âgées, il y aura trois fois plus de personnes de plus de 85 ans en 2050 », a introduit Édouard Philippe, Premier Ministre.

Ce à quoi il a ajouté : « J’ai demandé à Agnès Buzyn et Sophie Cluzel d’élaborer une véritable politique publique à destination des proches aidants. Cette stratégie est issue de plusieurs mois de travail et d’échanges avec les aidants eux-mêmes et les associations qui les représentent. Elle est entièrement destinée à répondre à leurs besoins quotidiens : besoin de reconnaissance, d’accompagnement, d’aide, de répit. Elle sera déployée sur trois ans, et je serai particulièrement attentif à sa mise en œuvre afin que les solutions soient rapidement déployées ».

6 grandes priorités

Ainsi, la stratégie de soutien aux aidants du gouvernement repose sur six grandes priorités, déclinées en 17 mesures clés que nous vous présentons ici.

Rompre l’isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien dans leur rôle

– Mise en place d’un numéro téléphonique national de soutien des proches aidants, pour les aider à se reconnaître comme proche aidant, leur offrir une écoute, assurer un premier niveau d’information, et les orienter vers des interlocuteurs de proximité, dès 2020.

– Création d’un réseau de lieux d’accueil labellisés « Je réponds aux aidants », pour recevoir les proches aidants et les orienter dans le paysage des aides et de l’accompagnement disponibles, en fonction de leurs besoins, à compter de 2020.

– Création d’une plateforme numérique « Je réponds aux aidants » permettant d’identifier l’offre d’accompagnement près de chez soi, dans tous les territoires, d’ici 2022.

– Diversification et déploiement des offres d’accompagnement par des professionnels et des pairs dans tous les territoires : soutien psychologique, collectif et individuel, sensibilisation et formation (en présentiel et à distance). Objectif : Accompagner plus de 450 000 aidants d’ici 2022.

– Le congé de proche aidant indemnisé pour les salariés, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les chômeurs indemnisés, dès octobre 2020. « Portant sur trois mois ouvrés sur l’ensemble de la carrière, la mesure permettra de répondre à la fois à un besoin de soutien régulier et étalé dans le temps et à un besoin urgent et ponctuel, a précisé le gouvernement. L’allocation pourra en effet indemniser des jours pris consécutivement, de manière fractionnée ou en complément d’une activité à temps partiel. Le montant de cette allocation sera fixé à un niveau équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale : 43 euros par jour pour les personnes vivant en couple et 52 euros par jour pour une personne seule.

Elle sera versée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole, sur demande du proche aidant, à travers une télé-procédure simple ». Les proches aidants pourront consulter facilement au compteur des jours indemnisés qu’il leur reste à prendre.

– Un congé de proche aidant qui pourra désormais être pris tout de suite à l’arrivée en entreprise, sans attendre un an comme auparavant, dès janvier 2020.

– Des périodes de congé proche aidant qui ne compteront plus dans le calcul des droits au chômage pour éviter une baisse des allocations, dès novembre 2019.

– Une prise en compte automatique du congé de proche aidant indemnisé au titre des droits à la retraite, sans formalités à accomplir, dès octobre 2020. Au-delà, la concertation en cours sur le système universel des retraites intègre ce sujet majeur de la prise en compte des périodes d’aide.

Permettre aux aidants de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle

– Assouplissement du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale, qui pourront être pris de façon fractionnée, par demi-journées, dès janvier 2020.

– Facilitation des parcours professionnels des aidants qui ont dû arrêter de travailler pendant longtemps pour accompagner un proche avec notamment un nouveau système de reconnaissance de l’expérience acquise en tant que proche aidant, en 2021.

– Soutien aux proches aidants inscrit parmi les thèmes de la négociation obligatoire dans les entreprises et parmi les critères de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en 2020.

– Lancement d’un plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit, adossé à un financement supplémentaire de 105 M€ sur la période 2020 – 2022. • Agir pour la santé des proches aidants

– Aller vers une meilleure compréhension des risques qui pèsent sur la santé des proches aidants, à travers une enquête de Santé publique France en 2020.

– Instauration d’un « réflexe proches aidants » chez les professionnels de santé ou d’accompagnement à compter de 2020, à travers plusieurs canaux.

– L’identification du rôle de proche aidant dans le dossier médical partagé en 2020, en application de la loi du 22 mai 2019.

– Lancement d’un plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit, adossé à un financement supplémentaire de 105 M€ sur la période 2020 – 2022. Épauler les jeunes aidants

– Sensibilisation des personnels de l’Éducation nationale, pour repérer et orienter les jeunes aidants, grâce à des outils efficaces et co-construits avec le monde associatif. Dans un premier temps, une expérimentation sera lancée en 2020 dans deux régions (Île-de-France et Occitanie).

– Aménagement des rythmes d’étude (condition d’assiduité et examen) pour les étudiants aidants, dès fin 2019.

L’ensemble de ces mesures devrait être déployé à partir de 2020. Afin de suivre l’évolution de cette stratégie de soutien aux aidants, un comité de suivi présidé par Agnès Buzyn et Sophie Cluzel, et associant les parties prenantes, sera réuni deux fois par an.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/agir-pour-les-aidants/article/strategie-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-2020-2022