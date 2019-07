Soutien aux aidants : Un serious game sur la maladie d’Alzheimer

Alzheimer : Un serious game pour le soutien aux aidants

Aidant & EVE est une plateforme de soutien aux aidants naturels de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie associée.

Pour mieux connaître les aidants et les accompagner d’une manière originale, elle lance un serious game sous la forme d’une application téléchargeable gratuitement sur PC, Mac, tablettes et Smartphones.

Le principe : le jeu reproduit des situations concrètes susceptibles de mettre les aidants en difficulté au quotidien et leur propose de prendre du recul pour évaluer les différentes solutions possibles. Dans le même temps des trucs et astuces sont recommandés aux utilisateurs, ainsi que des conseils pour leur permettre de continuer à prendre du temps pour prendre soin d’eux-même et se préserver. Le site propose également de nombreuses ressources en ligne à travers un forum, une bibliothèque et une médiathèque.

À découvrir sur : www.aidant-et-eve.fr/