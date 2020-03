Soutien aux adultes et jeunes handicapés : inauguration d’une plate-forme à Montpellier

Mardi 11 janvier, André Vezinhet, président du Conseil général, député, inaugure la plate-forme Henri-Wallon-Tony Lainé à Montpellier. L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l’Hérault (APAJH 34) est un partenaire important du Département pour l’accompagnement des personnes handicapées psychiques. Elle est organisée en 4 territoires : Lunel, Montpellier, Clermont l’Hérault et les Hauts Cantons.

En 2002, l’APAJH a souhaité mettre en œuvre un projet global qui offre aux personnes adultes handicapées psychiques l’ensemble des moyens de prises en charges quel que soit leur niveau de handicap. De cette initiative est née la plate-forme Henri Wallon-Tony Lainé à Montpellier.

La plate forme Henri Wallon-Tony Lainé se compose de trois établissements « Les foyers Henri Wallon » et de deux services répartis dans « L’espace Louis Viala » à destination des personnes handicapées psychiques :

– Les Foyers Henri Wallon

– Le foyer logement Henri Wallon comprend 31 chambres sur Malbosc. Ces logements permettent une vie autonome avec un encadrement éducatif relativement réduit.

– Le foyer occupationnel Henri Wallon est, lui, constitué de 31 logements répartis dans une villa de 10 places à Juvignac et 21 studios à Malbosc. L’encadrement est plus important et permet de faire face à des handicaps plus délicats à gérer.

– Le foyer d’accueil médicalisé Henri Wallon qui est composé de 31 chambres. L’encadrement est complété par du personnel de soins et financé par l’Agence Régionale de Santé.

– L’Espace Louis Viala comprend un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Tony Lainé de 49 places et un lieu ressources relatif aux activités et à l’animation où se situent les unités administratives et la restauration (cuisine et cafétéria).

Ce dispositif important est innovant à plusieurs niveaux. Il permet tout d’abord un rapprochement entre le siège associatif, la direction des trois établissements et services et les différentes prises en charge, ce qui favorise les synergies. D’autre part, la réalisation d’une telle plate forme favorise les partenariats et permet l’ouverture de toutes les structures entre elles.

La Plate Forme Henri Wallon – Tony Lainé représente une charge financière annuelle de fonctionnement pour le Département de l’Hérault de 4,3 M d’euros. En 2011, le Département de l’Hérault consacre un budget de 108,7M d’euros à la politique du handicap.