Soutenez la recherche génétique en savourant des macarons

Le 20 mars, c’est le Jour du Macaron. A cette occasion, et comme l’année passée, la Maison Pierre-Hermé Paris, à l’initiative de cette journée, et l’association Autour des Williams s’associent pour venir en aide aux enfants atteints du syndrome Williams et Beuren.

L’association Autour des Williams œuvre pour l’information, la recherche et les connaissances sur le syndrome de Williams, une maladie génétique accidentelle (1 naissance sur 7, 500) pour laquelle ni cause ni traitement ne sont connus à l’heure actuelle.

Une journée gourmande et solidaire

Le Jour du Macaron est déployé en France sur l’ensemble des boutiques Pierre Hermé Paris et de l’association Relais Desserts La Maison Pierre Hermé Paris offrira 3 macarons en échange d’un don libre au profit de l’Association.

L’an passé, 45.000 macarons ont ainsi été distribués gratuitement par les boutiques Pierre Hermé Paris.

Cette opération est également relayée par les boutiques du réseau Relais Desserts, dont les boutiques proposent aussi une dégustation et appellent aux dons au profit du syndrome de

Williams Une journée complète pour sensibiliser sur un sujet difficile de manière… décomplexée !

Nouveauté 2011 : un brunch pour 2 au Royal Monceau à gagner

Chaque boutique Pierre Hermé Paris, proposera aux fans de macarons de participer à un tirage au sort qui permettra de gagner des brunchs gourmands au champagne pour 2 personnes offerts par

l’Hôtel Royal Monceau.

Pour en savoir plus :

www.jourdumacaron.com