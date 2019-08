Sourds en colère à La Réunion

Une vingtaine de personnes, sourdes et malentendantes, se sont rendues devant la Préfecture afin de protester contre “les pratiques de l’Agefiph (Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées)”. Ce petit collectif de personnes sourdes reproche à l’association de leur imposer des interprètes de l’Arpeda, alors qu’il existe d’autres organismes offrant le même service. “Nous avons le droit de choisir librement un interprète, ont-ils fait savoir. Nous sommes en colère parce que nous ne voulons plus être enchaînés et bâillonnés par ces institutions-là” (Source Clicanoo)