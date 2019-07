Sourd et certain : La surdité évoquée avec humour et recul

À travers son ouvrage “Sourd et certain”, Vivien Laplane vous promet d’apprendre à déjouer les dialogues de sourds.

Évoquer la vie quotidienne d’une personne à travers des témoignages, des nouvelles, des poésies et des réflexions : telle est la vocation de l’ouvrage « Sourd et certain », qui rassemble un recueil de textes de style varié.

« Je suis sourd et j’écris pour être à l’écoute à travers la poésie, des histoires, des témoignages, des réflexions sur la surdité. Quand vous aurez lu ce livre, vous pourrez déjouer les dialogues de sourds », commente l’auteur, dont les textes sont publiés depuis 2013 sur le blog https://apprendreaecouter.com

« J’ai écrit ce livre pour faire le lien entre le monde des sourds et le monde des entendants, ajoute-t-il. C’est un outil de sensibilisation sur la surdité. J’évoque ma surdité avec humour et pragmatisme. Je souhaite donner la parole à ceux qui n’arrivent pas à se faire entendre, à se faire comprendre. Pour apprendre à entendre et écouter, même si cela nous dérange et peut peut-être nous surprendre.

« Sourd et certain », Vivien Laplane, Autoédition de l’auteur « Vivien Apprendre à écouter ». Livre préfacé par Adda Abdelli, acteur dans la série vestiaires de France 2. Dessin réalisé par Peter Patfawl, dessinateur humoristique.