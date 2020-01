Sortie du guide « Se loger à Paris »

De la recherche au financement, en passant par des solutions de cohabitations, pour tout savoir sur le logement à Paris, suivez le guide !

Faire une demande de logement social, réaliser des aménagements ou mises aux normes, acquérir un appartement, être soutenu en cas de difficulté… les questions liées au logement sont

nombreuses. Pour vous orienter, ce guide rassemble les informations concernant les principaux dispositifs mis en place par la Ville de Paris.

Aides aux plus fragiles, mécanismes de prêts à taux zéro, conseils et financements pour des travaux, location solidaire et sans risque : les rubriques abordées sont aussi spécifiques que les besoins des Parisiens et dessinent la politique volontaire de la Ville de Paris en la matière.

Edité à 110 000 exemplaires, le guide « Se loger à Paris » sera disponible à partir du 7 mars en mairie d’arrondissement et téléchargeable en version électronique sur www.paris.fr. Pour rendre plus lisible l’offre de services publics proposée aux Parisiens, la Ville de Paris a lancé une collection de guides pratiques « Paris me guide ».