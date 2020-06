Sortie de crise pour les personnes handicapées: l’Agefiph réunit tous ses partenaires pour « Réussir ensemble »

Un an après le lancement de son Plan de soutien exceptionnel, l’Agefiph conforte les efforts engagés. C’est pourquoi, elle réunit l’ensemble de ses partenaires à la Cité des Sciences et d’Industrie dans le cadre du forum « Réussir ensemble ». Cette rencontre marque l’ambition de renforcer et de réaffirmer leur engagement dans des mesures qui se sont révélées utiles et efficaces et qui ont été portées par l’ensemble des opérateurs. Plan qu’il faut renforcer encore en travaillant davantage ensemble son efficacité.

Au second semestre 2008, 8% de demandeurs d’emploi handicapés ont été placés alors que la crise se développait ; en 2009, les travailleurs handicapés ont été 2,5 fois moins touchés par les licenciements que les autres salariés, établissant alors leur taux de chômage à environ 17%. La réussite de la synergie entre tous conforte l’Agefiph à penser que seule cette manière de vivre ensemble, de « réussir ensemble » est porteuse d’ambition et d’espoir.

Un rendez-vous exceptionnel et attendu

900 personnes, partenaires de l’Agefiph, sont inscrites au forum « Réussir ensemble ». Car, l’Agefiph est convaincue que c’est du travail de partenariat, de réseau qu’émergera l’efficacité permettant que la crise ne laisse pas sur le bord du chemin les demandeurs d’emploi handicapés. D’ailleurs, l’ampleur de la participation conjuguée aux bons résultats de l’emploi des personnes handicapées en 2009 confortent ce positionnement. Ce que l’Agefiph réalise et réussit, elle le doit à son réseau de partenaires et au travail partenarial des opérateurs de l’emploi entre eux.

La valorisation du travail de partenariat

En 2008, face au déploiement de la crise, l’Agefiph lançait un plan d’urgence dit plan de soutien constitué de nouvelles mesures destinées à accompagner encore davantage les employeurs et les personnes handicapées vers l’emploi. Un plan présenté, amendé et renforcé lors de réunions régionales avec les partenaires (Cap emploi, Sameth, Vat, MDE…). En 2010, l’Agefiph va plus loin. La participation des opérateurs à l’évolution du plan de soutien a porté ses fruits. Ces douze derniers mois, deux fois et demi moins de salariés handicapés ont été licenciés que de personnes valides. Le taux de chômage des personnes handicapées se maintient autour de 17% et le réseau Cap emploi a accru de 8% le placement des demandeurs d’emplois handicapés au dernier semestre 2008, malgré le contexte de crise.

La crise étant toujours là, il s’agit pour l’Agefiph de renforcer davantage encore cette cohésion des partenaires autour de la mission commune. En allant au-delà, de réfléchir

ensemble aux moyens à mettre en place pour envisager la sortie de crise. Ce rassemblement entend donc fédérer l’ensemble des partenaires de l’Agefiph autour de « Bonnes pratiques » en matière d’insertion professionnelle de personnes handicapées et autour des services de l’Agefiph. Cette journée vise à établir un point d’étape du plan de soutien et à mettre en évidence les enjeux « de la mise en synergie des acteurs ». De valoriser l’action des partenaires qui ont pleinement joué le jeu aux côtés de l’Agefiph.

L’appropriation des « bonnes pratiques »



Le tour de France des régions organisé autour de la présentation du plan de soutien a permis de remonter un certains nombre de « bonnes pratiques » en matière d’emploi de personnes handicapées. Des remontées d’expériences qui peuvent, ultérieurement, servir de fondement à une réflexion globale sur la sortie de crise. Le forum « Réussir ensemble » va permettre cette confrontation d’idées et de

propositions pour contribuer à terme à déterminer une stratégie offensive de reprise. Toutes ces bonnes pratiques témoignant de l’efficacité de la coopération entre acteurs et du « Réussir ensemble » et serviront de serment au renforcement de l’engagement partenarial. Les rencontres « Réussir ensemble 2009 » ayant permis la remontée de très nombreuses bonnes pratiques locales (expériences innovantes, fonctionnements coopératifs…), le Forum permettra leur exploitation, enrichissement et mutualisation.