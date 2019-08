Sortie cinéma pour les 4L de Savignac

Depuis maintenant quatre mois, 10 étudiants de la promotion 23 du MBA in Hospitality Management de l’Ecole Supérieure Internationale de Savignac préparent le Raid 4L Trophy. Leur objectif : acheminer un maximum de fournitures scolaires, de matériel sportif et paramédical aux enfants marocains les plus démunis. C’est un périple de 10 jours entre Saint-Jean-de-Luz et Marrakech qui les attend.

Pour atteindre leur rêve ces 10 étudiants mènent des actions à travers tout le Périgord. C’est maintenant au Cap’Cinéma de Périgueux qu’ils ont décidé de garer leurs Renault 4. A partir de ce mardi 2 février vous pourrez découvrir le projet 4L avec eux au cinéma de Périgueux et ce jusqu’au 9 février. Chaque don fait pour leur association offrira le droit à une réduction sur la place de cinéma et les confiseries.

À propos

L’Ecole Supérieure Internationale de Savignac

L’Ecole de Savignac a pour vocation de former les cadres opérationnels et fonctionnels des métiers de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et des loisirs.