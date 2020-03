Sopra et OpenClassrooms lancent le premier MOOC certifiant et handi-accessible

Sopra, acteur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, et OpenClassrooms, spécialiste de l’éducation en ligne et première plateforme de cours en ligne en Europe, créent le premier MOOC (Massive Online Open Courses)Java EE certifiant et handi-accessible.

Lancé le 4 novembre dernier, celui-ci a pour objectif de faciliter l’accès des étudiants handicapés à une formation certifiante et à une meilleure insertion professionnelle, grâce à l’acquisition d’une compétence recherchée par les entreprises du secteur numérique.

Comme tous les MOOC, ce cours est ouvert à tous les internautes, mais présente en plus la particularité, de permettre pour la première fois, l’accessibilité à tous les contenus de la formation aux personnes handicapées.

Cette réalisation a été rendue possible grâce au partenariat entre la Mission Handicap de Sopra et OpenClassrooms. « Les entreprises issues du secteur numérique offrent de nombreuses opportunités d’emploi autour des nouvelles technologies et notamment du langage JAVA EE, commentent les partenaires. C’est l’un des langages dont la connaissance permet une maitrise des bases de la programmation structurée en environnement objet. C’est une compétence clé pour les recruteurs et un véritable atout pour les candidats en recherche d’emploi ».

À l’issue des 5 semaines de formation prévues, les étudiants pourront obtenir une certification. Celle-ci permettra de valider leurs compétences acquises en développement Java EE.

Consciente de la difficulté pour certains jeunes en situation de handicap d’accéder à des formations, la Mission Handicap de Sopra s’est associée à OpenClassrooms pour rendre ce module handi-accessible. Un engagement s’inscrit dans la politique RSE de Sopra de promotion de l’égalité des chances :

« Le Groupe Sopra est engagé sur les sujets de la responsabilité sociale depuis de nombreuses années, et plus particulièrement sur le handicap et l’insertion professionnelle des jeunes diplômées. Certains jeunes en situation de handicap ne peuvent accéder à des formations ; ce qui diminuent leur chance d’intégration professionnelle. Il nous alors a semblé pertinent de travailler avec OpenClassrooms sur la réalisation de ce module en ligne handi-accessible », commente Philippe Baconnet, Responsable de la mission Handicap de Sopra.

« Les cours dédiés à la technologie Java EE rencontrent un grand succès auprès de nos étudiants qui apprécient de pouvoir acquérir rapidement et simplement des compétences très prisées sur le marché de l’emploi », explique par ailleurs Mathieu Nebra, co-fondateur d’OpenClassrooms. Le nouveau MOOC Java EE certifiant et accessible à tous, créé en collaboration avec la Mission Handicap de Sopra s’inscrit parfaitement dans la volonté d’OpenClassrooms de rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’éducation ».

Inscriptions sur : http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/developpez-des-sites-web-avec-java-ee