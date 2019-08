Sophie Vouzelaud, 1ère dauphine de Miss France, ambassadrice du Crédit Agricole

Dans toutes les régions de France, le Crédit Agricole œuvre chaque jour pour le recrutement, l’intégration, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. A l’occasion de la 13e semaine pour l’emploi des personnes handicapées, les Caisses régionales de Crédit agricole réaffirment leur attachement au seul critère des compétences. Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, elles multiplient les initiatives pour ouvrir leurs métiers aux collaborateurs handicapés. Mieux qu’un engagement, cette politique volontariste se traduit dans les résultats obtenus.

Depuis 2006, plus de 1 200 collaborateurs handicapés ont intégré les Caisses régionales de Crédit agricole :

• 364 recrutements en contrat à durée indéterminée

• plus de 670 personnes accompagnées dans une formation en alternance, dont 545 dans un cursus de niveau Bac+1 préparant au métier d’assistant de clientèle.

Parallèlement, plus de 650 aménagements de postes de travail ont été menés à bien, 80 personnes ont bénéficié d’un aménagement de leur temps de travail et 90 mobilités professionnelles induites par le handicap ont été réalisées.

En agissant avec détermination, le Crédit Agricole contribue au cœur des territoires au changement du regard sur le handicap et multiplie les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées.

Ainsi, du 6 mai au 22 juillet 2009, le Tour de France des compétences organisé par les Caisses régionales a parcouru plus de 9 000 kilomètres, rencontrant plus de 1 000 visiteurs dans 64 villes étapes et recueillant plus de 600 curriculum vitae.

Première Dauphine de Miss France 2007 et sourde de naissance, Sophie Vouzelaud incarne la détermination des personnes handicapées.Il était normal que les chemins de Sophie Vouzelaud et du Crédit Agricole se rejoignent. Elle devient l’ambassadrice des Caisses régionales pour promouvoir leurs actions dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées.

Le Crédit Agricole a donc souhaité confier à cette jeune femme de 22 ans la responsabilité de promouvoir ses actions dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées.

Avec détermination, dans les Caisses régionales de Crédit agricole, « toutes les compétences, rien que les compétences », c’est mieux qu’un engagement.

A propos d’HECA

L’association Handicap et Emploi au Crédit Agricole a été créée en mars 2006 à l’initiative de la Fédération nationale du Crédit agricole et des Caisses régionales pour mener et coordonner une politique d’emploi des travailleurs handicapés qui donne à leurs compétences la place qu’elles méritent au sein des Caisses régionales, sans discrimination. Elle est constituée d’une cellule nationale et d’un réseau de correspondants handicap dans chaque Caisse régionale, chargés d’animer la mise en œuvre d’actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

L’objectif d’embaucher au minimum 800 nouveaux collaborateurs handicapés d’ici à fin 2010, en privilégiant les CDI et les formations en alternance, a déjà été dépassé. A ce jour, plus de 1 200 personnes ont déjà été embauchées.

Plus de renseignements sur www.touteslescompetences.fr