Sophie Marceau, tétraplégique pour le cinéma

Sophie Marceau et Chrispohe Lambert partagent l’affiche d’un drame sentimental intitulé “L’Homme de chevet”. Dans ce long métrage d’Alain Monne, Sophie joue le rôle d’une femme tétraplégique qui emploie les services d’un homme, Lambert, pour s’occuper d’elle. Peu à peu, des sentiments de plus en plus intenses naissent entre cette femme et cet ancien boxeur. Sophie Marceau a décrit au Parisien cette histoire par ces mots : “Ce film parle de la transcendance de l’amour. Le scénario était vraiment magnifique.”

La réussite de cette oeuvre en salles le 18 novembre repose sur l’alchimie entre les deux acteurs, l’héroïne de LOL qui a conquis le box-office français et le monde entier et le héros de Highlander, devenu discret devant la caméra mais heureux en tant que producteur. Si elle se définit comme plus laborieuse et lui comme impulsif, à l’écran c’est pourtant un homme patient et une femme à fleur de peau que l’on retrouve et le résultat est prometteur.