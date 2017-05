Sophie Cluzel secrétaire d’Etat aux personnes handicapées

Sophie Cluzel présidente de la FNASEPH nommée aujourd’hui secrétaire d’Etat aux personnes handicapées du gouvernement Macron.

La FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves en Situation de Handicap) regroupe plus de 35 associations nationales ou collectifs œuvrant pour la scolarisation et l’intégration des jeunes handicapés en milieu ordinaire) et fondatrice de l’association Grandir à l’Ecole (Association Nationale œuvrant pour la diffusion des bonnes pratiques et communiquant sur la place des enfants trisomiques dans la société). En janvier 2012, elle a aussi organisé le premier Grenelle de l’intégration des jeunes handicapés dans la société. A cette occasion, près de 50 associations locales ou nationales ont rédigé une série de mesures transmises aux candidats à l’élection présidentielle. Nommée chevalier dans l’ordre national du Mérite sur le contingent personnel du président de la République Jacques Chirac en 2002, Sophie Cluzel est faite chevalier de la Légion d’honneur en 2008. Elle est promu, le 14 juillet 2016, Officier de la Légion d’honneur par le Président François Hollande qui lui a remis ses insignes personnellement au Palais de l’Elysée.

C’est donc elle qui va occuper le poste très sensible de mise en application de la politique handicap du nouveau président de la République Emmanuel Macron. Sophie Cluzel porte en elle toutes les qualités, les compétences et les connaissances nécessaires pour mettre en oeuvre cette politique et faire preuve d’innovation. Sa sensibilité pour les enfants handicapés est aussi un véritable atout. L’insertion à l’école de quartier des enfants handicapés reste un vaste problème en France.

