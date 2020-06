Sony lance les premières lunettes sous-titres avec assistance audio

À destination des personnes malentendantes et malvoyantes, cette innovation permet d’afficher les sous-titres en surimpression dans le champ de vision des spectateurs. Les cinémas Gaumont Pathé est le premier réseau à tester ces lunettes en Europe. Lors de la présentation de ce système en février, les réactions étaient mitigées.

Douche froide pour Sony. la multinationale japonaise annonçait fièrement en février le lancement européen des pre-mières lunettes sous-titres avec assistance audio devant un parterre de journalistes, représentants d’associations spécialisées et de personnes handicapées. Mais après une présentation et un test, l’assistance a froidement accueilli ce produit, bien que certaines personnes aient apprécié et salué cette avancée (lire ci-dessous). Fatigue visuelle, absence du code couleur habituel (la technologie utilisée permettant uniquement l’usage d’une seule couleur, ici le vert), inconfort des personnes portant des lunettes double-foyers… Les critiques ont fusées. Sur le papier pourtant, l’idée séduit. « Le cinéma fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et nous avons à cœur de le rendre accessible à tous, déclare David McIntosh, responsable de la division Cinéma numérique chez Sony Professional Europe. Ces lunettes, uniques au monde, sont le fruit de trois années de recherches et de déve-loppement. Dotées de la technologie holographique brevetée Sony et d’un système d’audio assistance, elles permettent aux personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes et aveugles, de pleinement profiter du cinéma ».

Concrètement, les lunettes, affichent les sous-titres en surimpression dans le champ de vision des spectateurs, à la différence d’autres technologies qui forcent à alterner entre l’écran de la salle et un écran séparé. Le texte s’affiche depuis n’importe quel siège dans la salle et se déplace en fonction des mouvements du spectateur. La position du texte peut être ajustée, ce qui permet aux spectateurs de suivre le film, sans devoir détourner les yeux de l’écran. Associé à des écouteurs audio, le système permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d’écouter une bande audio descriptive. Il peut également être utilisé par des personnes équipées de prothèses auditives.

6 000 lunettes déjà en service aux États-unis

Le produit lancé aux États-Unis en juillet 2012, semble avoir d’avance séduit Outre-Atlantique. En effet, 6 000 lunettes ont déjà été installées, principalement auprès du grand groupe Regal. Sony estime que dans l’Héxagone, « plusieurs millions de personnes sourdes et malentendantes ne vont pas au cinéma, par manque de salles équipées et de films sous titrés. » Précurseurs des séances sous-titrées pour les malentendants, les cinémas Gaumont et Pathé ont réalisé une phase de test de ce nouveau dispositif à Paris, Toulouse et Montpellier. D’ici 2015, Sony espère vendre plus de 5 000 systèmes en France. Le produit devrait coûter environ 1500 euros par fauteuil équipé, à la charge de l’exploitant du cinéma. En parallèle, d’autres solutions sont aujourd’hui étudiées par des concurrents de la multinationale japonnaise, s’appuyant notamment sur les smart phones.

J’ai testé pour vous… les lunettes Sony

Handirect était bien sûr présent lors de la présentation des lunettes sous-titres au cinéma Gaumont Opéra à Paris. Quelle fut ma surprise face au pessimisme ambiant de la salle ! Mon ressenti est différent. Une fois les lunettes enfilées, je suis d’abord étonné par leur légèreté : elle pèse seulement 84 grammes. Le film com -mence. Les sous-titres verts (présentée comme la couleur la plus percep-tible) apparaissent dans un premier temps sur l’écran. Petite gène. Ils se fondent avec les décors et les personnages. Lorsque les images sont blanches ou claires, les sous-titres sont peu lisibles. Je repositionne donc la monture de mes nouvelles lunettes high-tech afin de faire en sorte que les dialogues apparaissent dans la zone noir située en dessous de l’écran. Le texte s’affiche alors lisi-blement. Myope, je porte des lentilles. Mes yeux ne ressentent aucune fatigue et se déplacent facilement des sous-titres à l’image du film. Je suis conscient, bien-sûr, que des améliorations peuvent encore être apportées pour optimiser notamment la luminosité des sous-titres. Mais l’avancée reste remarquable et salutaire. C’est un peu l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Je préfère m’enthousiasmer par ce pas franchi, cet apport technologique stimulant.

R.D.