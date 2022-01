Sondage urinaire : Une application mobile pour faciliter la vie des patients

Ecouter article Ecouter article

Application : Les Laboratoires Coloplast lancent MémoSondeTM, outil numérique pour le sondage urinaire, en avant-première en France

Leader en France sur le marché des sondes urinaires, les Laboratoires Coloplast lancent MémoSondeTM, la première application spécialement conçue pour faciliter le suivi des personnes pratiquant le sondage urinaire intermittent et améliorer l’observance. En France, l’application sera mise à disposition des professionnels de santé et des patients dès octobre 2021.

Des rappels, un calendrier et des conseils pour le suivi du sondage urinaire

MémoSondeTM permet aux professionnels de santé de programmer avec leurs patients la routine de sondage recommandée directement dans l’application. Le patient peut ensuite définir des rappels discrets sur son téléphone afin de ne pas oublier de se sonder. Lors d’un sondage, le patient peut remplir son calendrier mictionnel numérique, et le partager avec son professionnel de santé s’il le souhaite, pour faciliter le suivi. L’accès via l’appli à de nombreux articles écrits par des professionnels de santé permettra aussi de fournir des conseils sur le voyage, l’alimentation, ou encore la sexualité.

Un outil pratique mis au point avec des professionnels médicaux

Les nombreuses fonctionnalités qu’offre l’application ont été développées sur la base d’une analyse des besoins fonctionnels et émotionnels. Des recherches menées par les Laboratoires Coloplast auprès des patients (focus groupe, étude anthropologique…) et auprès de nombreux professionnels – médecins neuro-urologues, psychologues, infirmières, designers, développeurs, industriels.

« Le respect de la fréquence du sondage pour les personnes pratiquant l’autosondage est crucial pour diminuer le risque d’infections urinaires et améliorer la qualité de vie des patients au quotidien. L’application MémoSondeTM – gratuite, discrète et simple d’utilisation – est justement conçue pour contourner les obstacles du quotidien et faciliter l’observance », explique Daniel Gomez-Windshuttle, responsable du projet chez les Laboratoires Coloplast.

MémoSondeTM est disponible gratuitement sur App Store et sur Google play.

Pour en savoir plus sur cette application dédiée au suivi du sondage urinaire par les patients, rendez-vous ici : https://www.coloplast.fr/coloplast/utilisateurs/memosonde/