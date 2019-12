Solutions innovantes pour l’autonomie des personnes: appel à projets de création d’entreprises

Limousin Expansion, avec le concours d’Autonom’Lab – projets et solutions innovantes pour l’autonomie des personnes – organise le premier appel à projets de création d’entreprises dans le domaine de l’autonomie des personnes. Les lauréats recevront une enveloppe de 20 000 € pour la catégorie 1 « projet en maturation » (pour le financement de 70% des études) et 70 000 € pour la catégorie 2 « création développement » (pour le financement de 50% du programme d’innovation), mais également un accompagnement personnalisé via le programme Apogée de Limousin Expansion et surtout l’accès à un réseau d’excellence : Autonom’Lab.

Qui peut participer ?



Tous les porteurs d’idées et de projets quels que soient leur nationalité, leur statut ou leur situation professionnelle (étudiants, salariés du secteur public ou du secteur privé, demandeurs d’emploi…).

Pour quels types de projets ?

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur www.limousinlivinglab.fr et à remettre au plus tard le 20 juillet 2009 à Limousin Expansion.

Votre contact « porteurs de projet » : Emmanuelle Deplanche 05 87 21 21 41

Autonom’Lab :

Il a pour objectif de croiser des attentes sociales avec des opportunités de développement économique dans le domaine de l’amélioration de l’autonomie des personnes, plus particulièrement en direction des personnes âgées ou handicapées. Autonom’Lab peut être décrit comme un laboratoire des usages inspiré par le concept européen des Living Labs. Il vise à créer une nouvelle approche de la recherche, du développement et de l’innovation. Il rassemble des chefs d’entreprise, des « usagers », des chercheurs et des institutions publiques qui s’engagent à concevoir, évaluer et tester un projet (produit ou service), avec les utilisateurs.

Pour en savoir plus : www.limousinlivinglab.fr

Produits et services au bénéfice des personnes, des patients, des aidants et des soignants : domotique, téléassistance, télémédecine, objets communiquants, interopérabilité, GSM/GPRS, robotique, géo localisation, capteurs, RFID, détecteurs, Alzheimer, habitat, accessibilité, design d’interfaces, ergonomie …