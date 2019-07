Solishop, une boutique handi-solidaire sur le web !

Posted in:

Solishop est une boutique en ligne handi-solidaire. Elle propose aux professionnels d’acheter du matériel fabriqué par des structures du secteur protégé et adapté.



Soutenir l’activité du secteur adapté et protégé : telle est la raison d’être de Solishop.fr, une boutique en ligne dédiée aux professionnels. Celle-ci propose uniquement des produits fabriqués dans des structures de travail adapté et protégé. Lancée début 2016, cette boutique propose ainsi une gamme de produits variés, allant de l’épicerie fine à la décoration d’intérieur, sans oublier les produits de bien-être et les fournitures de bureau.

Tous les produits proposés par Solishop font également l’objet d’un label « handi-fabriqué dans nos régions ».

La présence de ce label assure aux consommateurs une totale transparence sur l’origine des produits et leur permet de découvrir leur qualité, souvent méconnues. Ce projet est porté par l’association Handicap Travail Solidarité qui développe différents projets permettant d’agir sur la création et le maintien d’emplois ainsi que sur l’insertion sociale des personnes en situation de handicap.

« En facilitant l’accès aux produits du secteur adapté et protégé, Solishop permet d’en accroître la visibilité, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, précise la société. Cela permet également aux entreprises de mieux remplir leurs obligations légales d’emploi de personnes en situation de handicap ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : https://solishop.fr/

