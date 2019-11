Solidarité : sur Facebook, les Algériens se mobilisent pour sauver Sara

Ils ont besoin de 41 780 euros pour redonner à Sara l’usage de ses jambes. Pour réunir cette somme, ils se mobilisent sur Facebook. Mounira Ben et Belhorma Bendeboche se sont joints à Imane Ben, créatrice du groupe « Sauvons Sara! » pour venir en aide à la famille de cette jeune fille et réunir les fonds nécessaires à une intervention jugée « possible » par des médecins de l’hôpital Salpetrière à Paris.

Sara a vingt six ans et une passion : l’enseignement. Oranaise d’origine, sa passion et l’amour des enfants la mena à quitter sa terre natale pour les hauts plateaux afin d’œuvrer à l’instruction d’enfants de nomades dans un internat à El Abiodh. Généreuse et aimante, jamais Sara n’aura hésité à prendre la route vers Mecheria pour emmener un enfant malade à l’hôpital de la ville la plus proche, y compris tard le soir. La dernière fois qu’elle a emprunté cette route, un tragique accident lui fit perdre l’usage de ses jambes. Elle est aujourd’hui tétraplégique.

Par le biais du groupe qui lui est consacré sur Facebook, chacun est invité à contribuer à dessiner un sourire sur le visage de la généreuse demoiselle et lui offrir une lueur d’espoir, une parole encourageante et un rêve plus accessible. Pour apporter une contribution, aussi symbolique soit-elle, les membres du groupe sont invités à contacter la mère de Sara dont le numéro de téléphone est indiqué sur le texte de présentation.

Messages de soutien, témoignage de sympathie, prières et idées fusent sur le mur du groupe déjà riche de 1 473 adhérents, touchés par son histoire. Un gala pour réunir plus de fonds, numéro vert ou numéro de compte sur lequel envoyer directement l’argent sont autant de suggestions, sujettes à réflexion.

Ce n’est pas la première fois que la communauté algérienne se mobilise sur Facebook pour une bonne cause. Et il est heureux de constater la générosité et l’altruisme avec lesquels hommes et femmes de tous âges et de toutes conditions apportent soutien moral, aide financière et même don de sang ou de plaquettes. Souhaitons que Sara puisse bénéficier de l’incroyable capacité de propagation de l’information dont jouit le site communautaire afin de réunir les 41780 euros indispensables à sa guérison.

Pour aider Sara sans aller sur Facebook : imane.bendebiche@gmail.com