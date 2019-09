Solidarité intergénérationnelle: l’OCIRP s’engage et soutient l’opération « Tricotez Coeur »

Acteur bien connu de la prévoyance collective, l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, intervient dans le domaine de la protection de la famille. Tous les ans, dans le cadre de l’organisation d’un challenge visant à récompenser les équipes de développement de ses institutions membres, l’OCIRP apporte son soutien à une association oeuvrant dans le domaine de la solidarité. Cette année, l’OCIRP a décidé de soutenir l’opération « Tricotez Coeur » initiée par « l’École des Grands Parents Européens ».

Donner et recevoir sur trois générations, tel est le fondement de cette grande chaîne de solidarité nationale, qui se développe désormais depuis cinq ans. À l’origine, un petit groupe de tricoteuses qui fabriquaient des jouets en laine au profit du Téléthon. Aujourd’hui, ce sont plus de 11 000 grands-mères âgées et isolées qui tricotent couvertures, layettes et vêtements pour des enfants de moins de trois ans dont les mamans connaissent bien souvent la précarité.

Ces « fées de l’aiguille » sont ravies d’être sollicitées et de pouvoir se rendre utiles. Elles se regroupent d’ailleurs pour tricoter ensemble, ce qui apporte de la convivialité à leur action solidaire. À l’autre extrémité de la chaîne, des mamans dans le besoin sont émues de recevoir un vêtement neuf pour leur bébé, accompagné d’un mot tendre et chaleureux. Une soixantaine d’associations et maternités d’Île-de-France organisent quotidiennement la distribution de ces tricots. Ainsi, en 2008, ce sont 30 000 vêtements et couvertures qui ont profité à autant de bébés, par l’intermédiaire des relais bébés des Restos du coeur et d’associations telles que « Paris tout p’tits » ou « l’aide aux mères de famille ».

Utilité sociale et valeurs mutuelles pour une action commune

L’OCIRP a pour vocation d’intervenir au coeur de la famille et partage ces valeurs que sont la solidarité, le sens du partage et la confiance dans l’humain. C’est donc tout naturellement que l’OCIRP soutient l’opération « Tricotez Coeur », en versant, cette année, 5 000 € à l’École des Grands Parents Européens sous forme de don, destiné à financer le local de coordination de l’association. Une aide concrète qui permettra de développer l’action de « Tricotez Coeur », pour que de nombreuses mamans démunies et leurs bébés puissent encore trouver du réconfort grâce à ces « grands-mères de coeur

En savoir plus:

L’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance est une union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire et à but non lucratif. Au coeur de la famille, les conséquences du décès précoce, de la dépendance et du handicap restent très insuffisamment pris en charge par les régimes légaux de protection sociale. Depuis quarante ans, près de 40 institutions de prévoyance sont regroupées au sein de l’OCIRP, afin de permettre aux salariés de bénéficier de garanties de prévoyance adaptées à ces situations, dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise ou d’une branche professionnelle.

L’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, c’est :

– 4 000 000 salariés cotisants

– 600 000 entreprises adhérentes

– 81 désignations en accords de branche

– 20 000 bénéficiaires de rentes

– 150,9 millions d’euros de cotisations encaissées

– 54,6 millions d’euros de prestations versées.

(Chiffres au 31 décembre 2007)