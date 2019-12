Solidarité. Du Beaurivage au Lido en faveur des handicapés

L’idée originelle et originale de Gilles Simonet, pâtissier chocolatier à Saint-Girons, suit son cours. Et enfle. L’association Ensemble, créée en 2004 à son initiative, regroupe des cuisiniers, des traiteurs, des chocolatiers ou encore des boulangers dans le but d’aider et de former les personnes vivant tous les jours en situation de handicap et qui souhaitent s’insérer dans le monde professionnel de la cuisine. Bref, créer une école culinaire pour personnes en situation de handicap. Le plus dur est bien évidemment de trouver des fonds.

C’est pourquoi, chaque année, « Ensemble » organise un grand dîner de gala, préparé bénévolement par de grands chefs et quelques meilleurs ouvriers de France, avec le concours de nombreux fournisseurs de métiers de bouche. À Saint-Gaudens, Philippe Picabéa, le patron du Beaurivage est impliqué dans l’association dont il est membre du bureau.

L’assemblée générale de l’association s’est même tenue en septembre dans l’établissement Saint-Gaudinois. Et Philippe Picabéa a également mis la main à la pâte lors de la confection du dîner de gala qui s’est dernièrement tenu au Lido, à Paris, et auquel ont participé quelque 800 convives. L’école culinaire se précise de plus en plus…

Source La Dépêche