Solidarité. Avec Fest’Couleurs, Toulouse célèbre la diversité

Toulouse accueille ce week-end la 3e édition de Festi’Couleurs. Tout un ensemble d’animations pour célébrer le mélange des cultures et des différences.

Depuis trois ans, Festi’Couleurs, c’est le le mélange des cultures et des différences, avec pour mot d’ordre: la diversité. Initiée par l’association A.K.E le festival vivra ce week-end sa troisième édition au Parc des Expos de Toulouse et proposera au public un vaste choix d’animations et rassemblera des personnes venues d’horizons divers. Fête de la mixité culturelle, « ce festival est unique en son genre sur Toulouse, explique Magloire Sitou, président de l’association A.K.E et médiateur à la mairie de Toulouse. Non seulement il sensibilise aux cultures d’ailleurs sous toutes les formes mais il aide aussi à lutter contre toutes les formes de discrimination ».

Cette année, l’accent sera tout particulièrement mis sur les personnes en situation de handicap. A titre d’exemple, Sophie Lombard, tétraplégique et créatrice de la compagnie de théâtre Full proposera son spectacle samedi au public.

Fest’Couleurs, spectacle gratuit

Le festival Fest’Couleurs se tient ce week-end au Parc des expositions de Toulouse, hall 8. Un spectacle entièrement gratuit, excepté la soirée Festi’Couleurs de samedi 18 avril à partir de 23 h 30 dont le prix s’élève à 5 €. Ne pas rater débats et conférences sur des sujets d’actualité autour de la mixité avec des têtes d’affiche et des acteurs locaux.

Ce festival se veut aussi solidaire puisqu’une collecte de jouets, de vêtements et de médicaments pour les hôpitaux de Brazzaville au Congo est prévue. Le public peut donc faire ce geste solidaire durant ces deux jours. Une action démarrée et réussie en 2008.

Infos : www.myspace.com/festicouleurs ou www.ake31.com