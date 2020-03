Solidaires-handicaps la plateforme des initiatives en faveur du handicap

Au cœur de cette période d’incertitude, d’isolement et de souffrances toute la population est appelée à l’union nationale et pour la population à faire preuve de toutes formes de solidarités. Aujourd’hui de nombreux élans de solidarité, répondant à l’appel lancé par le Président de la République, ont fait jour sur nos territoires.

Sous l’égide du Secrétariat d’État aux Personnes Handicapées, avec l’appui du secrétariat général du Comité Interministériel du Handicap (CIH), le réseau des CREAI et le Comité National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) ont mis en place une plateforme solidaire ( solidaire-handicaps ) qui recense autant que possible en France dans un langage accessible les initiatives solidaires à destination des personnes avec un handicap ou à leurs proches aidants. Beaucoup de personnes en situation de handicap sont isolées ou nécessitent des soins quotidiens même à domicile. Comment s’assurer de leur bien-être et de leur santé, c’est par le vecteur de la solidarité que cela peut se faire aujourd’hui.

Si vous portez des actions solidaires destinées aux personnes avec un handicap ou à leurs proches aidants, nous vous remercions ainsi des quelques instants que vous prendrez pour renseigner le formulaire en ligne de la plateforme solidaires-handicaps via le lien suivant : je fais connaître mon action solidaire !

Notre enjeu est d’identifier tous les acteurs qui se mobilisent sur les territoires et au niveau national, pour les mettre en relation avec les personnes handicapées et leur famille qui en ont besoin.

L’objectif de la plateforme solidaires-handicaps est de faire converger vers un même site toutes les initiatives pour permettre de trouver rapidement des solutions adaptées et de proximité.

Pour atteindre cet objectif les initiateurs s’appuient sur le réseau des membres du conseil national consultatif des personnes handicapées qui est entièrement mobilisé.

Cette période inédite et douloureuse, qui exacerbe les situations de handicap que nous vivons, sera aussi un accélérateur de nouvelles solidarités. Relevons ce défi ensemble.