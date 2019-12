Le Sénat s’associe à l’opération « Soleil d’Europe, Journée des oubliés des vacances 2010 », organisée par le Secours Populaire Français le jeudi 19 août 2010 Le Secours Populaire Français réunit le jeudi 19 août près de 40 000 enfants de 8 à 12 ans « oubliés des vacances » pour une journée de visite et de fête dans Paris. Le Sénat a choisi de s’associer à cette manifestation en accueillant dans la matinée 320 enfants et leurs accompagnateurs. Ils pourront à cette occasion visiter le Palais du Luxembourg et découvrir le rôle institutionnel du Sénat. Pour plus d’information : www.secourspopulaire.fr Pour découvrir le film institutionnel du Sénat à destination des jeunes publics : http://videos.senat.fr/video/videos/2010/video5095.html