Soirs de Lumières à Chartres ! Les 18 et 19 septembre 2009

Point d’orgue de la saison de Chartres en Lumières, la Fête de la Lumière, organisée par la ville, les 18 et 19 septembre, alliera la magie de Chartres en Lumières à de nombreux spectacles d’art de la rue et animations. Accessible à tout public, cet événement sera surtout l’occasion de présenter en exclusivité un nouveau site et trois nouvelles scénographies.





L’éblouissant final : la Fête de la Lumière (les 18 et 19 septembre)

Cette 7e édition de Chartres en Lumières a permis aux visiteurs de découvrir sous un nouvel angle, 24 sites illuminés de la ville tels que la Cathédrale, la Médiathèque, le Théâtre de Chartes ou encore les ponts et lavoirs en bord de l’Eure.

Durant deux jours de fête nocturne, de nombreux spectacles et animations seront proposés par des troupes de théâtre, de danse et de musique.

Ainsi, la Compagnie Le Nom du Titre proposera un spectacle burlesque et interactif où deux personnages auront pour défi de déplacer une cathédrale.

La Compagnie La Grosse Couture créera une écriture musicale originale en tissant des arrangements entre musique du monde, rock et jazz et alliant vitalité et finesse.

La Compagnie Ziveli livrera une musique libre et personnelle inspirée du répertoire traditionnel des Balkans.

Le spectacle intitulé Odile Pinson fait son cirque alliera rire et réflexion sur le sort de notre environnement.

La Compagnie Hamsa fera voyager les petits et les grands dans l’imaginaire ensoleillé du Maroc.

Le spectacle féérique Atlantid réalisera la parfaite alchimie entre l’eau, la lumière et la musique.

La Compagnie La Berlue proposera un spectacle de rue original sur un modeste banc public.

La Compagnie Les Commandos Perçu quant à elle, unira percussions et animations pyrotechniques.

Avant-première sur les nouveautés 2010



Comme le veut la tradition, cette fête sera également l’occasion, de dévoiler les nouveautés 2010 de Chartres en Lumières : un nouveau site, la Galerie de Chartres – ancienne Chapelle Sainte-Foy, et trois nouvelles scénographies.

● La Galerie de Chartres – ancienne Chapelle Sainte-Foy

Cette ancienne église est, depuis 1970, l’Hôtel des Ventes de Chartres, connu sous le nom de Galerie de Chartres. Elle sera le théâtre d’un cabinet extraordinaire où meubles et objets de nombreuses époques prendront vie sur le tempo du marteau du commissaire priseur.

● La façade d’honneur du Musée des Beaux-arts sera « Pacifique », en référence aux nombreuses œuvres polynésiennes ramenées par le Gouverneur Louis-Joseph Bouge et léguées au Musée de Chartres en 1970. Le jardin, devenu maritime, fluera et refluera au rythme des chants des Iles Marquises

● Le jardin de l’Evêché sera le lieu de rendez-vous des musées chartrains avec l’étrange rencontre de rhinocéros, girafes, éléphants et machines agricoles. Le vitrail n’est pas en reste puisqu’il conclut cette heureuse sarabande de ses lueurs magiques.

● Véritable répertoire de l’architecture, l’Hôtel Montescot deviendra le temps d’un spectacle, le « Vitruve du XXIe siècle » en rendant hommage à l’architecture, des métopes grecques à l’architecture métallique, et aux architectes, de Fulbert à Chemetov.

La culture accessible à tous

A l’occasion de La Fête de la Lumière, la ville de Chartres en partenariat avec l’Association Tourisme et Handicaps et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances permettra à une trentaine de personnes souffrant de handicaps de découvrir et ressentir l’aspect festif de cette manifestation.

En savoir plus : www.chartresenlumieres.com