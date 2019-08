Soirée spéciale : ” handicap mental” sur France 2

France 2 propose, mercredi 18 mars à 20:35, une soirée spéciale ayant pour thème le handicap mental, avec un téléfilm suivi d’un numéro de « Ça se discute », présenté par Jean-Luc Delarue.

A 20:35, France 2 diffusera le téléfilm « Les poissons marteaux » avec Michèle Bernier. L’histoire : Une chanteuse de jazz a abandonné sa fille handicapée mentale dans une institution dès sa naissance. 18 ans plus tard, Ella vient frapper à la porte de sa maman et la célèbre Marion se retrouve confrontée à une adolescente pas comme les autres. C’est alors qu’embarquée malgré elle en vacance avec sa fille et ses amis de l’institution, la chanteuse établit progressivement le contact par la musique et le groupe de rock qu’elle crée avec eux.

A 22:10, Jean-Luc Delarue reçoit toute l’équipe du téléfilm « Les poissons marteaux ». Avec les invités de « Ça se discute », la discussion sur le handicap mental continue.

En France, 6 000 enfants naissent chaque année avec un handicap mental. Excepté pour la trisomie, le diagnostic n’est pas possible avant la naissance. Les parents n’ont aucun moyen de se préparer à accueillir cet enfant différent. Pour eux, comme pour les frères et sœurs, cette naissance est généralement vécue comme un choc. Peur, incompréhension, tension, l’équilibre familial est souvent fragilisé.

Comment accepter l’annonce de l’handicap de son enfant ? Quelle place va-t-il trouver dans la famille ? Quel avenir est-il possible pour lui ? Pour cette soirée spéciale, des parents ont accepté de parler sans tabou de la difficulté d’avoir un enfant handicapé mental.

Michèle ne savait pas que sa fille était handicapée lorsqu’elle l’a adoptée. Son couple n’a pas résisté au bouleversement lié à l’arrivée de sa fille.

Laetitia est complètement désemparée. Le regard des autres sur son fils autiste lui est insupportable. Elle ne sort quasiment plus de chez elle.

Aurélie n’a pas supporté d’apprendre, quelques heures après la naissance de son enfant, qu’il était trisomique. Elle a préféré accoucher sous X.

Nadine a mis du temps à accepter le handicap de sa fille. Après plusieurs années de rejet et une grave dépression, elle a décidé de reprendre le dessus. Aujourd’hui, toute la famille est plus unie que jamais.