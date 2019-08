Soirée solidaire et conviviale pour la 7e édition de la Soirée de l’Espoir

Le 2 avril 2009, à 19h, au Hall Comminges de Colomiers, aura lieu la 7e édition de la Soirée de l’Espoir. Celle-ci, organisée par l’Association ‘Vaincre la Mucoviscidose’, est avant tout un événement convivial, accessible à tous pour 27€.

Loin d’être seulement une autre récolte de fonds, la Soirée de l’Espoir sensibilise le grand public à la Mucoviscidose. Cette manifestation est une occasion de se retrouver entre amis, collègues de travail ou en famille afin de se mobiliser le temps de la soirée ou plus encore. L’objectif principal de celle-ci étant de réunir tous ceux qui luttent contre cette maladie.

Apéritif, buffet, spectacle, danse… Le tout réunis pour cette réception qui se veut chaleureuse. C’est grâce à l’aide de nombreux bénévoles que cette soirée permettra d’accueillir les 700 personnes attendues, sachant que quelques places sont encore disponibles.

La Mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques : près d’un enfant par jour naît en France atteint de cette maladie. On compte aujourd’hui 6 000 malades en France et 2 millions de personnes sont porteuses du gène et peuvent le transmettre à leur enfant : soit 1 enfant sur 4 200 est touché par la mucoviscidose. L’espérance de vie pour les enfants qui naissent aujourd’hui est de 46 ans (contre 7 ans, il y a 40 ans).

La Mucoviscidose est due à une modification du gène CFTR : la protéine produite par ce gène ne fonctionne pas correctement, ce qui entraîne la production d’un mucus visqueux (d’où le nom de la maladie) à l’origine de troubles pulmonaires et digestifs. Le malade atteint de cette maladie évolutive doit en permanence se soigner et se battre pour respirer.

L’association “Vaincre la Mucoviscidose” est une association créée par des parents, des malades, des médecins et des chercheurs pour lutter contre la mucoviscidose. Elle existe depuis 1965 et regroupe des milliers d’adhérents et des centaines de bénévoles. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1978 et elle est membre du Comité de la Charte de Déontologie des Associations Sociales et Humanitaires depuis 1996. Ce label garantit aux donateurs et sponsors une transparence financière et une gestion saine des fonds collectés. Pour lutter contre la Mucoviscidose, l’association travaille sur 4 axes : Guérir demain (en stimulant l’action scientifique, clef de la guérison), Mieux soigner (en améliorant la qualité des soins et la prise en charge des malades), Mieux vivre (en améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille) et sensibiliser pour récolter des fonds. L’association organise notamment chaque année, les Virades de l’espoir (dernier week-end de Septembre) grâce à des milliers de bénévoles en France.

La Soirée de l’Espoir est donc avant tout un rassemblement de lutte solidaire qui va permettre de récolter des fonds au profit de l’Association ‘Vaincre la Mucoviscidose’. Aussi, dans le cadre d’une soirée conviviale et chaleureuse, ce sont des projets de recherche qui se mettront en route et qui permettront peut-être à de nombreux patients de vivre d’autres moments comme celui-ci.

En savoir plus : www.vaincrelamuco.org