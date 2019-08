Soirée lyrique au profit de handi’chiens à Lyon

Touchés par HANDI’CHIENS, la passion et l’énergie des responsables et des bénévoles au service d’enfants et d’adultes en situation de handicap moteur, le bonheur et le sourire si communicatif des bénéficiaires de ces chiens d’assistance qui leur sont confiés gratuitement, la direction du CNSMD de Lyon, les enseignants et les étudiants ont décidé de participer à l’éducation d’un chien d’assistance au travers d’une soirée lyrique exceptionnelle dont la recette sera intégralement reversée à HANDI’CHIENS.

Au programme : La Chauve-souris de Johann Strauss. Avec les solistes des classes de chant, Agnès Melchior et Philippe Grammatico, chefs de chant et l’Ensemble Instrumental du CNSMD de Lyon. Philippe Forget assure la direction musicale, Benoît Benichou la mise en scène et Amélie Kiritze Topor la scénographie.

HANDI’CHIENS éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance pour personnes en fauteuil, des chiens d’éveil destinés à des enfants souffrant de troubles autistiques ou polyhandicapés et des chiens d’accompagnement social qui vont compléter, par leur présence stimulante, l’action des soignants dans des institutions accueillant des adultes handicapés ou des personnes âgées, dépendantes.

Son objectif : permettre un retour à l’autonomie, rompre l’isolement et aider à l’insertion sociale. Chaque chien coûte 13 600 euros à l’association qui prend en charge l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation du chien qui dure 2 ans. Parce que l’association ne bénéfice d’aucune subvention de l’état, elle n’a d’autres choix, pour mener à bien sa mission, que de compter sur la générosité du grand public et le soutien d’entreprises, de Fondations, de Clubs Service ou d’organisations telles que l’AFM (Association contre les Myopathies).

Les places sont proposées au tarif unique de 12 euros.

Réservation par téléphone au 01 45 86 58 60 ou par mail : concert@handichiens.org