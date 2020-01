Soirée « Handicap : regards croisés » à Ermont

Mardi 6 mars prochain, la ville d’Ermont organise la soirée « Handicap : regards croisés ». Autour des projections de deux documentaires de Mathieu Vadepied, Folles Humanités et Portraits d’Intouchables et d’un débat animé par Vincent Lochman, rédacteur en chef de Vivre FM, la Municipalité souhaite enrichir le dialogue déjà instauré sur la thématique du handicap.

S’investir pour faciliter et améliorer la vie des personnes en situation de handicap, au-delà des obligations règlementaires, est l’un des principaux engagements de la ville d’Ermont. Avec la création du Conseil Ville-handicap, en décembre 2007, les signatures de la Charte Ville-Handicap, le 9 mars 2009, de la charte Musique et Handicap, le 7 décembre 2009, et les nombreuses actions municipales mises en place tout au long de l’année, la commune agit au quotidien en faveur de cette cause.

Folles Humanités

Ce documentaire de 58 minutes, écrit et réalisé par Mathieu Vadepied, a été tourné en 2007 à l’IMPro Les Sources d’Ermont. L’institut ”Les Sources” accueille des adolescents âgés de 13 à 21 ans. Fanny, Maxime, Jennifer, Samuel, Diego, Cindy sont handicapés mentaux. L’amitié, l’amour, la sexualité, la musique, le con_it avec leurs parents, le rapport à l’autorité, les projections dans l’avenir se posent à eux comme pour n’importe quel adolescent, avec la charge du handicap. Pour eux, leur réalité est normale. Aussi normale que celle des adultes qui les encadrent et essaient de les aider à s’imaginer en dehors d’un handicap qui ne les définit pas. Comment échapper à ça, et s’inventer une vie ?

Portraits d’Intouchables

Mathieu Vadepied a travaillé sur le film Intouchables d’Olivier Nakache et Éric Toledano en tant que directeur artistique. Après avoir rencontré Philippe Pozzo di Borgo, l’une des personnes dont est inspiré le film Intouchables, il a eu l’envie de réaliser un documentaire de 50 minutes sur les deux duos : d’un côté Abdel Yasmin Sellou et Philippe Pozzo di Borgo et de l’autre, Omar Sy et François Cluzet.

Le débat

À l’issue de la projection du premier documentaire, Folles humanités, un débat sera organisé autour des multiples questions posées par ce film. Il aura pour objectif de nourrir le dialogue déjà présent entre professionnels de santé, parents, responsables d’associations et le grand public. Un cocktail dînatoire sera proposé au public à l’issue du débat.

Les participants à cette rencontre sont :

– Mathieu Vadepied, réalisateur des deux documentaires et directeur artistique d’Intouchables ;

– Michel Jolivet, psychiatre de l’IMPro Les Sources ;

– Bernard Rivy, président de l’association MESH (Musique Et Situations de Handicap) ;

– Daniel Thibaut, membre du Conseil Ville-Handicap ;

– Hugues Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont.

Vincent Lochmann, rédacteur en chef de Vivre FM, animera le débat.

Vincent Lochmann et Vivre FM

Vivre FM, la radio de la différence contre l’indifférence. Chaque jour sur Vivre FM, professionnels, institutionnels, personnes handicapées s’expriment et débattent sur l’antenne. Vincent Lochmann, rédacteur en chef, anime également une émission quotidienne L’invité de la Rédaction évoquant l’actualité et les enjeux des thématiques du handicap, de la dépendance, ou de la solidarité. Outre ses fonctions de formateur (notamment à l’Institut national de l’audiovisuel), il est également président de la Fédération française des Dys (terme désignant les troubles spéci_ques du langage et des apprentissages) et Membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Mardi 6 mars, dès 19 h

Soirée Handicap : regards croisés

Projection de deux documentaires de Mathieu

Vadepied, directeur artistique du _lm Intouchables

Cinéma Pierre-Fresnay

3 rue Saint-Flaive Prolongée

95120 Ermont

Réservation au 01 34 44 03 80

