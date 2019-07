Soirée débat sur la scolarisation de l’enfant en situation de handicap

La Courte Echelle organise le 02 février prochain à 20h une soirée d’échanges et de débat sur : « les bonnes questions à se poser chaque année sur la scolarisation de mon enfant en situation de handicap Démarches-procédures-modalités-étapes, exploration de pistes concrètes avec des professionnels et des responsables associatifs ».

Cette rencontre se déroulera à l’Amphithéâtre Seguin 25 avenue Capelle 69100 Villeurbanne (INSA de Lyon sur le Campus de la Doua).

Cette soirée tout public et gratuite à pour but d’aider à la réflexion et de donner des pistes pour construire le parcours scolaire d’ un enfant en situation de handicap. L’animation de cette soirée sera faite par Nicolas Eglin, directeur du pôle régional sensoriel et du CTRDV de l’association des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP 69), ainsi que d’autres membres de la Courte Echelle. Des intervenants extérieurs viendront enrichir le débat et répondre aux questions du public.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire au :

06 28 41 07 42 ou sur lacourte.echelle@gmail.com

Informations pratiques :

Tram T1 arrêt INSA Einstein

En voiture:

Accéder au campus par l’entrée principale “Einstein” de l’INSA, située au 20 avenue Einstein à Villeurbanne; prendre à gauche et rester le long de la voie du tram, avenue Capelle. L’amphitéâtre Seguin se situe sur la droite après la bibliothèque.