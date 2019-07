Vous êtes une entreprise engagée en faveur du handicap ? Et si le management était la clef de l’intégration réussie des travailleurs handicapés ? L’ADAPT et Handicap.fr organise une grande soirée de sensibilisation autour du thème “management et handicap” le 12 novembre au Musée des Arts Forains avec Olivier Glombard (CRECI – Centre de recherche et d’études sur les comportements individuels) et Axel Kahn.

Le concept ? Un diner avec vos collaborateurs !

Au programme

Un lieu : le Musée des Arts Forains

Un fil rouge : Et si le management était la clef de l’intégration réussie des travailleurs handicapés ?

Un dîner : des tables pour accueillir vos Directeurs, managers, RH, (mission handicap), clients…

Des trophées : les 5 films de sensibilisation d’entreprise primés au Festival dans la boîte !

Une soirée d’échanges autour du handicap en entreprise riche en partages d’expériences

Vous êtes une entreprise engagée en faveur du handicap ?

Réservez votre table avant le 30 octobre 2012 (nombre de places limitées) en contactant contact : Sonia MOUIHI au 01.48.10.12.26 ou par mail mouihi.sonia@ladapt.net