Soins psychiques et réinsertion

La « Coordination 69 » s’est constituée en 2004 sur le mode du volontariat par la rencontre des professionnels des associations et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des militants des associations de familles et d’usagers autour de valeurs communes au service des personnes handicapées phsychiques et de leurs proches. Chaque groupe de travail associe à ses travaux les acteurs institutionnels concernés (Etat, Conseil général, MDPH…) afin d’apporter au débat une vision pluridisciplinaire. Partage d’informations, échange d’expériences concrètes et utilisation d’outils communs permettent de conduire une politique prospective de qualité.

Rens. : www.coordination69.asso.fr