Soins palliatifs : l’ARC publie une brochure pour informer les Français

L’Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) vient de publier une brochure sur les soins palliatifs qui vise à répondre aux questions que se posent les patients et leur entourage : que sont les soins palliatifs ? Comment traiter la douleur et soulager les autres symptômes de la maladie ? Quelles sont les structures de prise en charge et d’accompagnement proposés ? Quels sont les droits du patient ? Quelles avancées ont été réalisées dans ce domaine ?

Neuf français sur dix sont convaincus de l’importance des soins palliatifs pour les personnes malades ou en fin de vie. Pourtant près d’un Français sur deux estime que les soins palliatifs ne sont pas accessible à tous *. Face à cette situation, l’ARC a décidé d’agir, et tout particulièrement sur le terrain de l’information car deux Français sur trois s’estiment aujourd’hui mal informés sur les soins palliatifs*.

L’ARC s’est appuyée sur l’expertise et les connaissances du Docteur Sylvain Pourchet, médecin responsable de l’unité de soins palliatifs à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif, pour réaliser ce livret. La brochure d’information a été diffusée, pour la première fois, lors du 15ème Congrès de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), qui s’est déroulé du 18 au 20 juin derniers au CNIT de la Défense.

Répondre concrètement aux questions des patients et de leur entourage

Les soins palliatifs sont destinés aux personnes de tout âge, atteintes d’une maladie grave ou chronique. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance physique et morale, à sauvegarder la dignité de la personne et à soutenir leur entourage. Face à la méconnaissance de la réalité de ces soins, l’ARC a voulu répondre en priorité aux interrogations concrètes des malades et de leurs proches :

– Que sont les soins palliatifs ?

– Comment traiter la douleur et soulager les autres symptômes de la maladie ?

– Quelles sont les structures de prise en charge et d’accompagnement proposés ?

– Quels sont les droits du patient ?

– Quelles avancées ont été réalisées dans ce domaine ?

Les soins palliatifs : une approche globale

Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et évolutifs, pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en institution ou à domicile. Pour les patients atteints de cancer, ils s’associent aux traitements anti-tumoraux (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie) qui visent à empêcher ou à limiter le développement de la maladie. Si les soins palliatifs sont associés, à juste titre, au traitement de la douleur, ils recouvrent d’autres aspects. Leur objectif est de placer la personne malade au coeur d’un dispositif dans lequel sa qualité de vie est la priorité. Cela signifie, en premier lieu, traiter la douleur mais aussi soulager les symptômes pouvant accompagner la maladie (nausées, perte d’appétit, gêne respiratoire…) et offrir un soutien psychologique, social et existentiel. Ces soins de support doivent prendre en compte les répercussions de la maladie sur le moral des patients, allant de l’anxiété à la dépression, en proposant un soutien spécialisé (relaxation, groupe d’entraide, psychothérapie…). Les équipes médicales et paramédicales dispensant les soins palliatifs ont également un rôle à jouer dans l’accompagnement de la famille et des proches qui passe toujours par une écoute et, selon les cas, par la mise en place d’aides matérielles et de congés d’accompagnement. (Source ARC et Senior-Actu)

* Selon une étude Wei et Ipsos pour la Fondation de France et la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) – juin 2009

Toutes les brochures d’information éditées par l’ARC, sont disponibles gratuitement :

– sur le site web de l’association www.arc.asso.fr – rubrique « Mieux nous connaître »

– sur simple demande à l’ARC par téléphone au 01 45 59 59 09

– par écrit en envoyant votre demande à l’adresse suivante :

Association pour la Recherche sur le Cancer

9, rue Guy Môquet

94800 Villejuif