Soins palliatifs et accompagnement : une brochure pratique pour les malades et leur entourage

Le Ministère de la santé et des sports et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) publient une brochure grand public sur les soins palliatifs et l’accompagnement pour répondre au besoin d’information de la population. En effet, si neuf Français sur dix se disent favorables aux soins palliatifs, les deux tiers s’estiment mal informés sur le sujet. Simple et accessible, cette brochure a été conçue pour répondre aux premières interrogations que suscitent les soins palliatifs et permettre ainsi une meilleure connaissance de la démarche palliative.

La brochure « Soins palliatifs et accompagnement » aborde les différents aspects de la démarche palliative : Que sont les soins palliatifs? À qui s’adressent-ils ? Quelles aides pour les proches ? Par qui et où sont-ils dispensés ? Au-delà de l’information pratique délivrée, elle vise à faire évoluer les représentations entourant les soins palliatifs, trop souvent associés à la fin de vie. Leur objectif est en réalité de préserver la qualité de vie des malades et de leur famille face aux symptômes et aux conséquences d’une maladie grave ou mortelle. Ils sont accessibles à tous, que le malade soit un nouveau-né, un enfant ou un adulte et peuvent être pratiqués par l’ensemble des professionnels de santé au domicile, à l’hôpital ou en institution (maisons de retraites, établissements médico-sociaux, foyers de vie, etc.). Il est possible d’y recourir tôt dans la maladie pour aider à mieux la vivre.

Diffusée à 140 000 exemplaires cette brochure est disponible notamment auprès des centres de douleurs, des réseaux de soins palliatifs, des organismes d’aide à domicile et des maisons de retraite, et dans un second temps auprès des infirmières libérales. Il est également possible de se la procurer en appelant la ligne nationale d’écoute «Accompagner la fin de la vie ; s’informer, en parler». Enfin, elle est téléchargeable gratuitement sur le site de l’Inpes : www.inpes.sante.fr.

Parallèlement la collection « Repères pour votre pratique » propose aux professionnels de santé une version actualisée du numéro consacré aux soins palliatifs et à l’accompagnement des patients atteints de maladie grave ou en fin de vie www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/933.pdf. Il aborde la prise en charge des malades et de leur souffrance ; présente les différentes structures de soins palliatifs en milieu hospitalier, livre des conseils pour la mise en place d’une intervention à domicile. Il comprend une nouvelle annexe sur les implications pratiques de la loi. Sites dédiés, ressources documentaires et contacts utiles complètent le document.