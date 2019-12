Soins infirmiers à domicile : la Fondation Hospitalière Sainte-Marie assure la continuité des soins 24h/24h.

La dépendance est une préoccupation nationale. La continuité des soins et la prise en charge à domicile est ainsi devenue une nécessité pour les patients et leurs familles. C’est pourquoi, le Pôle « Maintien à domicile » de la Fondation hospitalière Sainte-Marie renforce ses services d’aide et de soins à domicile et propose désormais un service de soins infirmiers à domicile de nuit. Depuis mars 2009 pour Paris et depuis octobre 2008 pour le département de Seine Saint Denis, les personnes les plus dépendantes bénéficient d’un service de soins 24h/24h. La Fondation Hospitalière Sainte-Marie fait ainsi la démonstration que l’on peut allier qualité et continuité des soins, proximité et approches innovantes.

L’ouverture des services de soins infirmiers à domicile de nuit (SSIAD) permet de renforcer l’offre de services proposée aux patients franciliens les plus dépendants. La continuité des soins apportée aux personnes dépendantes peut être assurée 24h/24 en particulier à Paris et en Saint-Denis.

Les soins infirmiers de nuit permettent ainsi de poursuivre le maintien à domicile des personnes les plus dépendantes et constituent un outil efficace de prévention des risques.

La Fondation a en effet repris en avril 2009 la gestion d’une importante association parisienne d’aide et de soins à domicile. Désormais, le pôle Maintien à domicile de La Fondation Sainte-Marie compte 5 sites relais : Paris 14, Drancy (93), Saint-Denis(93), Villemomble (93), Noisy le Sec (93). Le Pôle « Maintien à Domicile» accompagne près de 3 200 personnes dépendantes et compte 600 salariés à la disposition des franciliens. Il propose aussi une prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au sein notamment du centre d’accueil de jour Les Rives de l’Ourcq basé à Pantin.

Une présence de proximité, plus de 25 années d’expérience et une approche de travail en réseau (hôpitaux, soins palliatifs, associations de patients,…), voilà les points forts de l’offre de services « Maintien à Domicile » de la Fondation. Un réseau qui fait de la Fondation hospitalière Sainte-Marie l’un des fers de lance du secteur en matière de dépendance des personnes âgées et des adultes handicapés.

Des atouts majeurs pour une prise en charge efficace et continue

Reconnue d’Utilité Publique depuis 2005, la Fondation Hospitalière Sainte-Marie est issue du regroupement d’établissements et de structures d’aide et de soins à domicile bénéficiant chacun d’une longue expérience de la pris en charge de la dépendance et du handicap. La Fondation est ainsi devenue un acteur majeur en région parisienne pour la prise en charge du handicap et de la dépendance. L’ouverture de ce service de soins infirmiers de nuit lui donne un nouvel essor.

« Parce que la dépendance des adultes handicapés et des personnes âgées est un sujet crucial en ce 21ème siècle, il nous faut apporter des solutions innovantes et de qualité » David Viaud, Directeur général

A propos de la Fondation Hospitalière Sainte Marie :

La mission de la Fondation hospitalière Sainte-Marie est d’accompagner le handicap et la dépendance à chaque stade de la vie. La Fondation hospitalière Sainte-Marie crée et gère des établissements d’aide et de soin, d’accueil et d’hébergement pour répondre aux besoins des personnes handicapées et dépendantes. La Fondation Reconnue d’Utilité Publique est habilitée à percevoir des dons et legs.

Les chiffres 2009 :

4300 patients & bénéficiaires et 906 salariés

• Une présence francilienne, relayée par des relais de proximité

• 3 pôles « métier »

• 2 programmes d’infrastructures sanitaire et médico-sociale majeures en Ile de France (Paris 18e et Blanc Mesnil)

www.fondationhospitalieresaintemarie.com

Contacts :

David Diaud Directeur général

dviaud@fondationhospitalieresaintemarie.com

La Fondation Hospitalière Sainte Marie

167, rue Raymond Losserand 75014 Paris

Tél : 01.53.90.63.00 – Fax : 01.53.90.65.21