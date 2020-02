Soins de beauté et maladie : Des soins esthétiques proposés aux patientes

Soins de beauté et maladie : Un salon de soins esthétiques pour les femmes confrontées au handicap et à la maladie

L’association « Belle et Bien » a inauguré le 3 décembre dernier, à Paris, le premier salon de soins esthétiques gratuits hors des murs de l’hôpital. Situé au 137 rue de l’Université, dans le 7e arrondissement de Paris, cet espace accueille, sur inscription préalable, des groupes de patients afin qu’ils bénéficient de soins et de conseils prodigués par des onco-esthéticiennes bénévoles. Soins de beauté et maladie ne sont pas incompatibles !

Ces professionnels peuvent bien sûr répondre aux questions précises de chaque participant, mais ils organisent également des ateliers pédagogiques d’une durée d’environ deux heures. Parmi les thèmes abordés : Comment nettoyer la peau, l’hydrater, masquer les effets secondaires du traitement, redessiner son sourcil, ou encore re-simuler des cils ?

L’association précise que ces ateliers s’adressent aux femmes, mais aussi aux hommes, qui sont souvent mis de côté sur cette question d’image de soi, mais qui peuvent tout à fait avoir envie de prendre soin d’eux au même titre que les femmes. L’association peut intervenir dans le cas d’un cancer mais aussi d’autres maladies ou handicaps.



« Prendre soin de soi est une thérapie, explique Guillaume Adam, Directeur Général de Belle & Bien. Les soins de beauté permettent de combattre les effets visibles mais aussi invisibles du cancer, de mieux accepter les effets des soins médicaux et de mieux lutter psychologiquement contre la maladie. La beauté a une influence sur la vie, le bonheur et la confiance en soi ! C’est ce que confirment toutes celles qui participent à nos ateliers ».

« Belle et bien » est une association soutenue par la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA). Elle accompagne depuis 20 ans les femmes qui font face à la maladie en leur offrant des soins esthétiques.

Des ateliers sont organisés à Paris mais aussi dans de nombreuses autres villes de France. Plus d’infos sur : www.bellebien.fr/trouver-un-atelier/