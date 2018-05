Soins adaptés au handicap : Découvrez Handisoins 44 !

Handisoins 44 : Des soins adaptés au handicap pour rendre la santé et les consultations plus faciles et plus accessibles à tous

« Proposer un recours pour les personnes dont le handicap rend trop difficile les soins dans le dispositif de droit commun » : Tel est l’objectif d’Handisoins 44, plateforme web et téléphonique lancée par le CHU de Nantes, associé à la Clinique Jules Verne et au CHU de Saint-Nazaire pour proposer des soins adaptés.

Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes qui ne peuvent pas accéder facilement aux soins existants du fait de leur handicap. Il convient à différents types de handicap : psychique, physique, ou d’origine neurologique. Concrètement Handisoins permet un accompagnement et des soins plus personnalisés.

Contact : Tél. 02 44 76 83 76 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h.