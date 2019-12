S’offrir les moyens de se réaliser

Chaque individu possède son potentiel de réussite. L’essentiel est de faire le distinguo entre jouissance et désir d’une part et entre faux-self et vrai-self d’autre part. Ce qui, du reste, revient à peu près au même…

L’inconscient s’étant élaboré entre zéro et quatre à six ans maximum, il faut de fait prendre en compte une certaine immaturité chez l’être humain, quelles que soient ses origines sociales ou ses réalisations en tant qu’adulte. Ce processus peut aussi nous « jouer » des tours et, surtout, nous amener à vivre des situations dont nous nous serions bien passées…

Dans la notion de jouissance, il faut entendre comme une sorte de compensation permettant de supporter certaines insatisfactions inhérentes à la relation primaire parents-enfant. Effectivement, l’inconscient ayant toujours peur de perdre l’amour d’un autre, ses conduites s’étayent à la fois sur cette angoisse du manque et, par voie de conséquence, sur le fantasme qu’en étant ce que l’autre veut, qu’en faisant ce que l’autre décide, il obtient tout ce qu’il a.

De cette séduction obligée naît progressivement une confusion identitaire puisque, petit à petit, l’individu se laisse modeler par cet autre. Pour en arriver à la mise en place d’un vrai-self, il faut essentiellement écouter la vie, observer sa vie, et se poser des questions.

Oui à la réussite !

En fait, la vie s’avère plus parlante, plus explicite que ce que l’on peut penser. Il s’agit de repérer ce que la psychanalyse envisage comme des compulsions de répétition et, bien sûr, tous les scénarios négatifs qui se reproduisent, a priori à notre insu, nous transformant régulièrement en victime :

– Pourquoi en suis-je à mon troisième accrochage en voiture en me rendant au travail ? Pourquoi, tous les étés, à la veille de boucler mes bagages, je « fais » une angine ? Pourquoi chaque fois que mon mari part en déplacement professionnel je déprime ?

Il est donc bien question ici de mettre sa souffrance en miroir. Pour changer de vie, il faut tout d’abord envisager la réussite, en première intention, comme de l’ordre de l’être et surtout pas de l’avoir.

Être, c’est-à-dire être adulte, consiste à supprimer l’état de victime, la position de dominé(e), sans vouloir briguer du reste le corollaire inversé : bourreau/dominant. Être, c’est prendre conscience d’emblée de ce que l’on ne veut plus et ainsi ce que l’on veut devient possible.

Être, c’est refuser les conflits intérieurs qui vampirisent une énergie phénoménale, au point de ne plus pouvoir mobiliser les forces nécessaires à l’effort de… réussite. Freud a nommé « ça » cette instance de plaisir débridée logée à l’intérieur de nous, diktat des voies faciles, instance envahissante à souhait et qui nous empêche, le plus souvent, de re-fléchir. Alors, comment tordre le cou au ça malin ? Conquérir le ça, pour qu’il se mette en sourdine, n’est pas chose aisée. Ainsi peut-on décider, pour des raisons médicales, d’arrêter de fumer et, malgré notre bonne volonté, c’est mission impossible !

Dites-vous alors que le ça en a décidé autrement. Toutes ces impossibilités, tous ces échecs, pour des raisons inconscientes propres à chacun, sont à attribuer au ça paresseux et velléitaire. Le problème c’est qu’ « au commencement était le ça » et il faut faire avec… Heureusement que nous possédons à l’intérieur de nous le surmoi, juge et censeur de notre vie, sorte de gendarme assurant l’ordre et travaillant surtout continuellement à remettre en place son voisin.

Où se trouve donc la solution ?

La solution ne peut s’envisager qu’en composant avec le couple infernal ça-surmoi. Ainsi les deux instances rivales vont-elles y trouver leur compte ! Accepter de changer devient la clef de voûte de l’édifice. Renoncer à être ce que l’on a cru que le partenaire voulait que l’on soit s’impose. De tout cela, dépend la qualité de la vie. Il ne faut plus compter sur l’autre, mais sur soi. Il ne faut plus attendre de l’autre mais de soi. En d’autres termes, il faut s’autoriser à s’occuper de soi. Très vite, si nous prenons la peine de réfléchir au problème du moment, on se rend compte que le problème n’est pas vraiment là. C’est davantage notre résistance à mettre en place une autre façon de faire qui « joue » ici un rôle de frein. Quitter la gangue du déterminisme apparaît inévitable. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le processus d’échec n’y survivra pas ! En fait, il est question, à ce stade, de se débarrasser et d’être libre de toute finalité.

Ainsi, pour comprendre nos échecs, il faut écouter notre souffrance, ce qui équivaut à une sorte de prévention car rien n’est acquis pour la vie…

Nous sommes donc des migrants perpétuels et de cette acceptation, de ce mouvement répétitif, tel un balancier d’horloge logée à l’intérieur de nous, dépend notre réussite. Inconscient et conscient ne doivent plus permettre d’être lieu d’exclusion, mêlé de rancœur et de haine et pour ce, un dernier principe consiste à ne plus produire de liens de causalité en boucle. Et, au lieu de s’acharner à parler de nos impossibilités, qui ne sont jamais que notre colère à ne pas infléchir l’autre, engageons-nous à ne pas rendre responsable l’entourage de nos échecs. Raisonnons plutôt sur les qualités de notre partenaire en miroir qui fait surgir, par processus dit de réflexion, nos possibilités. Cette vision différente permettra de mettre en place une nouvelle réalité : un résultat obtenu vaut mieux qu’un objectif à atteindre…

Dominique Roby

