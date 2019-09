Sodexo signe un deuxième accord

Satisfait des résultats liés à la signature du premier accord handicap en 2006, Sodexo s’engage à intégrer deux cent personnes handicapées d’ici fin 2011, dont trente agents de maîtrise, six cadres, soixante-dix apprentis et cent cinquante stagiaires. En s’intitulant « de l’obligation d’emploi à l’innovation », le 2e accord handicap veut traduire la volonté de l’entreprise de développer l’apprentissage, reconnu comme un moyen précieux pour les jeunes handicapés de trouver une orientation professionnelle, et d’être intégrés à l’issue de leur apprentissage. Un réseau handicap, présent dans les vingt-trois bassins d’emploi de Sodexo, continuera de mettre en œuvre sur le terrain ces engagements. Pour aider l’entreprise dans sa démarche, l’Agefiph apporte son soutien, en complément des termes de l’accord, notamment en matière d’apprentissage et de maintien dans l’emploi.