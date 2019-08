Société inclusive : une collection d’ouvrages dédiés

Posted in:

Une collection d’ouvrages dédiée à la société inclusive

La société française dans son ensemble a besoin de connaissances et de sciences en matière de compréhension et reconnaissance du « handicap ». C’est seulement à cette condition qu’elle peut être équitable avec ses populations dites vulnérables. C’est ainsi que l’on pourra parler de société inclusive.

Les autorités françaises comme le gouvernement et le parlement ont signé et ratifié la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées de l’ONU, qui prône le modèle de la Société Inclusive. Pour contribuer à l’enrichissement des formations et des pratiques touchant aux domaines de l’inclusion, les éditions complicités lance la collection La Société Inclusive. Cette collection vise un large champ de publications sur les thèmes incluant les aspects du « handicap ». Quelle que soit la matière traitée, le processus de l’approche universelle fait sens, pour notre collection.

Les éditions complicités inaugurent ainsi la collection La Société Inclusive par un premier livre, consacré à l’apport des technologies pour le développement de l’autonomie des personnes déficientes visuelles : « Technologie assistive et déficience visuelle ».

Cette nouvelle collection est dirigée par Bachir Kerroumi, chercheur à l’école des ingénieurs de la ville de Paris, lui-même écrivain. Il a publié plusieurs articles et livres, démontrant l’apport économique des personnes en situation de handicap, au sein des entreprises, en Europe et aux Etats-Unis.

En parallèle, les éditions complicités lancent un appel à contribution : elles désirent publier les auteurs ou futurs auteurs, qui souhaitent faire part de leurs expériences de vie, expériences professionnelles, études scientifiques… « Nous préparons également des projets de publication sur le design universel, la communication avec les personnes autistes, la discrimination structurelle aux études supérieures…

Plus d’infos : contact@editions-complicites.fr